"أميركا يئست من تأثير العقوبات".. تصريح لوزير الخارجية الايراني!

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تتفاوض مع بلاده لأنها يئست من تأثير العقوبات.

وقال خلال ندوة إقليمية حول الدبلوماسية الاقتصادية، اليوم الخميس، إن "مهمة دائرة الدبلوماسية الاقتصادية والسفارات الإيرانية في الخارج هي تسهيل الأمور وإزالة العقبات".



كما أكد أن "العقوبات تُعد واحدة من أكبر العقبات، لافتا إلى أن مهمة وزارة الخارجية تكمن في السعي من أجل رفعها.



وأوضح قائلا أنه "على الطرف المقابل رفع العقوبات، لكن مسؤولية تحييد أثرها أو الالتفاف عليها تقع على عاتق بلاده".



إلى ذلك، رأى أنه "إذا أرد طهران أن تسير المفاوضات بشكل جيّد مع من يفرضون العقوبات، فعليها أولاً أن تجعلهم ييأسون من سلاح العقوبات"، وفق تعبيره.



وشدد على أنه "لا يقول إن العقوبات لم تُسبب مشقّة أو لم تخلق نقصاً، لكنها بفضل عزيمة الإيرانيين وتعاون التجار والمواطنين لم تستطع أن تُصيب البلاد بالشلل".