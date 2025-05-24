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عربي و دولي

فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

2025-05-24 | 06:52
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فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان
فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.

وبدأ الانقطاع بعيد الساعة العاشرة صباحًا (08:00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية RTE أن العطل الكهربائي طال نحو 160 ألف منزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع مشابه وقع في نيسان الماضي، حيث تعرّضت إسبانيا والبرتغال لعطل كهربائي واسع شمل عاصمتي البلدين، ما أدى إلى شلل في شبكات المترو وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.
فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

عربي و دولي

فرنسا

مهرجان كان السينمائي الدولي

الكهرباء

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في إسطنبول.. أردوغان يجري محادثات مع الشرع
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