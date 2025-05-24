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عربي و دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب

2025-05-24 | 08:53
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب


أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مئات إضافية من أسرى الحرب، اليوم السبت، في إطار عملية تبادل واسعة شكلت لحظة تعاون في خضم جهود لم تحرز نجاحا لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة إن كل جانب أعاد للآخر 307 جنود إضافيين، بعد يوم من تبادل كل طرف390 من العسكريين والمدنيين مع الآخر.
كما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل جانب أعاد إلى الجانب الآخر 307 جنود آخرين، بعد يوم من إطلاق كل منهما سراح إجمالي 390 مقاتلا ومدنيا.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على قناة تيليغرام، "من بين هؤلاء الذين عادوا اليوم جنود من جيشنا، ومن هيئة الحدود الحكومية والحرس الوطني الأوكراني". وأضاف "نتوقع المزيد غدا".
بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تتوقع استمرار عملية التبادل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
كما تابعت في بيان: "بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في اسطنبول، عاد 307 عسكريين روس آخرين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.
وأشارت إلى أنه في المقابل تم تسليم 307 مسلحين أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، لافتة إلى أنه "في الوقت الحاضر، يتواجد جميع العائدين من الأسر في بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. ومن ثم سيتم نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع".
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع النطاق بطائرات بدون طيار (مُسيرات) وصواريخ، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، على الأقل، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.
يشار إلى أنه في المحادثات التي عقدت في اسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر، والتي مثلت المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان بشكل مباشر لإجراء محادثات سلام منذ العملية الروسية واسعة النطاق عام 2022، اتفقت كييف وموسكو على تبادل 1000 من أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين من كل جانب.
وكانت لحظة نادرة للتعاون في جهود فشلت حتى الآن في التوصل لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب

عربي و دولي

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في إسطنبول.. أردوغان يجري محادثات مع الشرع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في إسطنبول.. أردوغان يجري محادثات مع الشرع
07:52

في إسطنبول.. أردوغان يجري محادثات مع الشرع


ذكرت شبكة سي.إن.إن ترك ووسائل إعلام رسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول يوم السبت.
وعرضت قناة تي.آر.تي الحكومية صورا للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

07:52

في إسطنبول.. أردوغان يجري محادثات مع الشرع


ذكرت شبكة سي.إن.إن ترك ووسائل إعلام رسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول يوم السبت.
وعرضت قناة تي.آر.تي الحكومية صورا للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان
06:52

فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.

06:52

فرنسا.. إنقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.

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