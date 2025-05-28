إستعدادات إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية.. وواشنطن قلقة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا الجانب الأميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية هذا الشهر، غير أن ترامب رفض ذلك وتمسك بمواصلة المفاوضات مع طهران.

وقالت نيويورك تايمز إن "نتنياهو أبلغ ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها"، وأن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن ضعف إيران فرصة لإبرام اتفاق لإنهاء كل برامج التخصيب الإيراني لليورانيوم.