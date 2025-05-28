الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا حوثية في مطار صنعاء

افاد موقع والا الاسرائيلي، أن "مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وُصفت بـ"الانفجار الصامت"، كشفت عن تحول غير مسبوق في ديناميكيات التنسيق بين الحليفين، وأعادت صياغة معادلة "من يقود من؟" في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية".