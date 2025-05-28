الجيش الإسرائيلي: المعركة ضدّ حزب الله لم تنتهِ

وأضاف أدرعي: "زامير أشاد بقوات الاحتياط التابعة للفرقة 146 وبقوات الفرقة 91 على أدائهم في الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب وعلى الإنجازات المهمة التي حققوها".ونقل عن زامير قوله: "نحن لا نعتمد سوى على أنفسنا، ونحمي أنفسنا بقواتنا الذاتية. المعركة في مواجهة حزب الله في لبنان لم تنتهِ، حيث سنلاحقه وسنواصل إضعافه حتى انهياره. وسنواصل العمل وراء الحدود من أجل إزالة التهديدات قبل تبلورها. هدفنا هو ضمان الأمن لبلدات الشمال ولسكانها. نحن نقاتل بما يتماشى واحتياجاتنا الأمنية، وسنعمل على تقصير أمد الحرب من خلال التفوق العملياتي والحسم على مختلف الجبهات".