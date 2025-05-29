تل أبيب.. صاروخ اليمن يوقف مباراة لكرة القدم (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت مصادر خليجية وإيرانية لـ وكالة "رويترز" أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نقل الشهر الماضي إلى كبار المسؤولين في طهران رسالة واضحة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مفادها أن على إيران أخذ عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي على محمل الجد، لتجنّب خطر مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى أوكرانيا، أن كلًّا من روسيا وأوكرانيا ترغب بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن يعبّر الطرفان عن مواقفهما التفاوضية بوضوح.
شهد مرفأ بيروت احتفالًا بتسلّم الجيش اللبناني هبة تركية تضم عتادًا جويًا ومعدات عسكرية ومواد طبية، بحضور السفير التركي Murat Lutem، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن رودولف هيكل ممثلًا قائد الجيش، والملحق العسكري التركي Lt. Col. Erdinc Durmaz، وعدد من الضباط.