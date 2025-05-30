حرب مرتقبة بين إيران وإسرائيل.. وتحضير 10 آلاف ملجأ!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماعات سرّية داخل الحكومة الإسرائيلية، جرى خلالها بحث سيناريوهات مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توترا متزايدا، خاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.







وذكرت صحيفة معاريف، أن الاجتماع عقد تحت عنوان: "الاستعداد لهذا الاحتمال"، بمشاركة ممثلين عن وزارات حكومية مختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت سحب الهواتف المحمولة من الحاضرين لضمان السرّية الكاملة.



ووفقا للتقديرات التي نوقشت خلال الاجتماع، فإن اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران قد يؤدي إلى سقوط آلاف الصواريخ الثقيلة على الأراضي الإسرائيلية، بعضها قد يصل وزنه إلى 700 كيلوغرام، ما قد يفرض شللا مؤقتا في الاقتصاد الإسرائيلي لمدّة قد تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام، قبل الانتقال إلى حالة الطوارئ.



وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خطة شاملة للتعامل مع هذا السيناريو، تشمل:



فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ عام

رفع جاهزية المستشفيات واستيعاب الجرحى

تجهيز مناطق للإخلاء السريع

تعزيز قيادة الجبهة الداخلية ومراكز الطوارئ



وفي تطور سياسي لافت، كشفت صحيفة هآرتس أن "العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد توترا حادا، بسبب الملف الإيراني".



وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عبّر صراحة عن رفضه لأي ضربة إسرائيلية ضد إيران خلال المفاوضات النووية الجارية، وقال لنتنياهو بوضوح:



"طلبت منك عدم مهاجمة إيران. باختصار، لا تفعل".



ولفتت هآرتس إلى أن لغة جسد ترامب خلال آخر مؤتمر صحفي له "عكست اشمئزازا حقيقيا" من سياسات نتنياهو، بحسب وصف الصحيفة.



على الصعيد الداخلي، توقعت هآرتس أن تبدأ هذا الأسبوع أولى جلسات استجواب نتنياهو في قضايا الفساد الموجّهة إليه، في خطوة طالما شكك مراقبون في إمكانية حدوثها فعليا.



وبحسب بعض التقديرات، فإن الحديث المتزايد عن ضربة عسكرية ضد إيران قد يكون مرتبطاً بمحاولات نتنياهو لصرف الأنظار أو تأجيل المسار القضائي، إلا أن موقف ترامب الحازم تجاه الهجوم المزعوم "قد يكون أوقف هذه المناورة قبل أن تبدأ"، حسب تعبير الصحيفة.