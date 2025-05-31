تناقضات حول زيارة أورتاغوس.. ماذا بالأوراق؟ (الجمهورية)

كشف ديبلوماسي بارز، معروفة عنه خبرته في السياسة الأميركية أن "زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس ليست طارئة او مستجدة، بل هي مقررة سابقًا، وأورتاغوس نفسها أكدت في زيارتها السابقة انها ستعود في وقت لاحق في زيارة جديدة إلى بيروت".

وأشار لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "ثمة مبالغة فاقعة لدى بعض المستويات السياسية والإعلامية في افتراض جدول أعمال وأجندة مطالب وطروحات وضغوطات تحاكي أهواء ورغبات سياسية ستحملها معها اورتاغوس، فيما لا تبدو في الأفق الأميركي حاليًا أي خطة محددة تجاه لبنان، ما يعني أن زيارة أورتاغوس قد لا تخرج عن سياق زيارتها السابقة، وخصوصًا في مجال التشجيع على الإصلاحات".