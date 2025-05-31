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عربي و دولي

ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول

2025-05-31 | 14:48
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ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول
ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول

قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الرد الذي تسلمه، اليوم السبت، من حركة حماس على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.

وقالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
 
ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول

عربي و دولي

حماس

إسرائيل

ستيف ويتكوف

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