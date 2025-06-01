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عربي و دولي

لـ "كسر الجمود".. كشف تفاصيل مقترح ويتكوف لإيران

2025-06-01 | 01:15
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لـ &quot;كسر الجمود&quot;.. كشف تفاصيل مقترح ويتكوف لإيران
لـ "كسر الجمود".. كشف تفاصيل مقترح ويتكوف لإيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن اقتراح أميركا يسعى لكسر الجمود بشأن نقطة الخلاف وهي مطالبة إيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أرسل، السبت، إلى إيران "عرضًا تفصيليًا ومقبولًا" لاتفاق نووي.
ويحاول العرض الأميركي المكتوب تجاوز الجمود بشأن نقطة الخلاف الرئيسية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائلا إن إيران سترد على العرض "وفقًا لمبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني".
وذكر موقع  "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن أحد المقترحات التي تروج لها الولايات المتحدة هو إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم لبرامج نووية مدنية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة.
وأضاف أن "فكرة أخرى هي أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما تعلق إيران تخصيب اليورانيوم لديها بالكامل".
وذكر أكسيوس أن "العرض المحدث والمكتوب هو نتيجة الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في روما قبل أسبوع".
وأوضح: "طلب الإيرانيون الحصول على موقف الولايات المتحدة كتابيًا بعد أن قدم ويتكوف عرضًا شفويًا خلال الجولة الرابعة من المحادثات قبل 3 أسابيع، وقدم تفاصيل حوله خلال الجولة الخامسة".
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين أن الوثيقة الأميركية المقدمة لإيران كانت عبارة عن سلسلة نقاط مختصرة وليست مسودة اتفاق كامل.
وبحسب المسؤولين فإن الوثيقة تدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، كما تقترح إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.
لـ "كسر الجمود".. كشف تفاصيل مقترح ويتكوف لإيران

عربي و دولي

ستيف ويتكوف

إيران

الإتفاق النووي

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