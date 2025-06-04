خلاف يُشعل إسرائيل.. نتنياهو مُهدد!

أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.



