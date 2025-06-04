خلاف يُشعل إسرائيل.. نتنياهو مُهدد!
أعلن حزب إسرائيلي متشدد، انسحابه من الائتلاف الحاكم في البلاد بسبب خطط لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يهدد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.
وقال كبار الحاخامات من تحالف "يهودية التوراة المتحدة" إن "الحزب سيسحب دعمه للحكومة وسط خلاف بشأن إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين على الخدمة في الجيش الإسرائيلي".
ويشغل الحزب، الذي يمثل الطائفة اليهودية "الحريديم" المتشددة، 7 من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية حالياً 68 مقعداً، مما يعني أن انسحاب حزب "يهودية التوراة المتحدة" سيجعل أغلبية حكومته على المحك.