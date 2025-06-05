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عربي و دولي

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن

2025-06-05 | 04:30
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وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن
وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن

حذّرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم حج هذا العام.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى "استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن بما يمكّنهم من أداء المناسك بصحة وطمأنينة".
وأشارت إلى أن المنظومة الصحية تكثف جهودها في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمشاعر المقدسة، مع استمرار انتشار الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بين الحجاج، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية ويضمن لهم موسم حج من وصحي.
واتسمت عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات بالانسيابية والمرونة، حيث واكبت قوافلهم متابعة أمنية مباشرة لتنظيمها حسب خطط التصعيد والتفويج، وإرشادهم، وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن

عربي و دولي

السعودية

موسم الحج

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