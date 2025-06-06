أول تعليق إيرانيّ على قصف الضاحية الجنوبية

وأشار إلى أن "استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك القانون الدولي ما كان ليحدث دون ضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة"، محمّلاً ضامني وقف إطلاق النار المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وأكد بقائي أن على مجلس الأمن "مواجهة انتهاكات السلام والأعمال العدوانية للكيان الصهيوني".

وكان الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي قد شن أكثر من 20 غارة استهدفت مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية، في تصعيد دانته الدولة اللبنانية وقواها السياسية، فيما اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن العدوان "رسالة دموية إلى واشنطن عبر صندوق بريد بيروت".