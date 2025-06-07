منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بمواقع في إيران

نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورة من محادثة بين شخصين لبنانيين، عقب العدوان الاسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية.
شهدت ثروة إيلون ماسك تراجعاً حاداً، يوم الخميس، حيث خسر 33 مليار دولار من صافي ثروته، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". وعلى الرغم من أن ثروته الصافية لا تزال عند 335 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بلقب الأغنى بفارق كبير، إلا أن هذه الخسارة تُعد من بين أسوأ الخسائر المالية التي تعرض لها ماسك على الإطلاق.
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023".