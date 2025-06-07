ترامب يعلن إجراء تقييم شامل للعقود الحكومية الحالية مع ماسك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري تقييما شاملا للعقود الحكومية الحالية مع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك والدعم المالي المُقدم لشركاته.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سننظر في كل شيء... إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير"، معلقا على إمكانية إنهاء العقود بين الوكالات الحكومية الأميركية وشركات ماسك.

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عن إمكانية فتح تحقيقات ضد الملياردير في ظل الخلاف العلني معه.

وأضاف الرئيس الأميركي: "أتمنى له كل التوفيق".

وكان الرئيس ترامب قال يوم الخميس إنه "مستاء" من إيلون ماسك بعد أن شن الملياردير الداعم له ومستشاره السابق هجوما على مشروع القانون الأهم للرئيس والخاص بالتخفيضات الضريبية.

وهدد ترامب بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك، فيما وصف الملياردير الأمريكي مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة".