رسوم التأشيرات.. سوريا تعفي لبنان!

أعلنت وزارة الداخلية السورية تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.



تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر:



لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا



رسوم التأشيرات حسب الجنسية



الدول العربية:



المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40



ليبيا: $75



البحرين، الصومال: $125



مصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، تركيا: $150



العراق، الإمارات: $250



الدول غير العربية:



الصين: $40



روسيا: $75



الولايات المتحدة: $300



المملكة المتحدة: $250



كندا: $150



أستراليا، نيوزيلندا: $250



الاتحاد الأوروبي: $125



دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام



تُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة.



يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية.



ونصحت الوزارة “المسافرين بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم”.



وقالت: “لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب تأشيرة إلكترونيًا، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: evisa.sy”.