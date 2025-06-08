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عربي و دولي

امرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ.. والشرطة تطلق النار وتقتلها

2025-06-08 | 00:31
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امرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ.. والشرطة تطلق النار وتقتلها
امرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ.. والشرطة تطلق النار وتقتلها

أفادت الشرطة الألمانية، السبت، أنها أطلقت النار على امرأة قامت بمهاجمة المارة بسكين في ساحة "ثيريزينفيزه"، وهي حديقة رئيسية في مدينة ميونخ، بعد أن هاجمت وأصابت شخصين على الأقل بالسكين.

وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والتي نقلت بعد ذلك إلى مستشفى في ميونخ، حيث توفيت.
وتابعت الشرطة أن المرأة أصابت في البداية رجلا بسكين في المنطقة الواقعة خلف ثيريزينفيزه، حيث يقام مهرجان أكتوبرفيست العالمي الشهير، وفق وكالة "د.ب.أ" الألمانية.
وبعد ذلك بوقت قصير، أصابت المرأة امرأة أخرى بالسكين. ولم تعرف حالة المصابين على الفور. كما لم يتضح ما إذا كانت المرأة على صلة بهما.
وتم إرسال عدة دوريات للقبض على المرأة، التي استمرت في حمل السكين ثم فتحت الشرطة النار. ولم يتم حتى الآن تحديد عدد الطلقات النارية التي أطلقت عليها، وفقا للشرطة.
وقالت الشرطة في بيان أولي مقتضب لوسائل الإعلام في المساء إنه لا يوجد خطر على العامة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة وقعت في محطة هامبورغ الرئيسية للقطارات قبل حوالي أسبوعين حيث طعنت امرأة بشكل عشوائي أشخاصا على رصيف مخصص لقطارات المسافات طويلة، والذي كان مكتظا بالركاب.
ووفقا للشرطة، أصيب 18 شخصا في الهجوم. وقد ألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة من العمر 39 عاما، وأمر قاض بوضعها في مصحة نفسية.
امرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ.. والشرطة تطلق النار وتقتلها

عربي و دولي

ميونخ

الشرطة الألمانية

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