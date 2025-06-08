وزير الحرب الإسرائيلي يأمر بمنع وصول أسطول "مادلين" الإنساني لغزة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن "طائرة تابعة لطيران الخليج، كانت في طريقها إلى البلاد ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها".
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن ستيف بانون، المدون اليميني المؤثر والمستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورجل الأعمال إيلون ماسك، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض في نيسان الماضي".
أوقفت شرطة الهجرة والجمارك الأميركية نجم "تيك توك" السنغالي الإيطالي خابي لام الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين في العالم، قبل أن تأذن له أمس السبت بـ"المغادرة الطوعية" من الولايات المتحدة.