من قلب مانشستر إلى غزة.. مدرب السيتي يشعل مواقع التواصل بكلمته (فيديو)

وخصّص المدرب الإسباني جزءاً من كلمته للحديث عن الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصف ما يحدث بأنه "مؤلم جداً"، وقال: دعوني أوضح الأمر: ليس الأمر متعلقاً بالإيديولوجيا، ولا بالصواب أو الخطأ. الأمر ببساطة يتعلق بحب الحياة والاهتمام بالآخرين".

وأضاف: "قد نعتقد أنه عندما نرى أطفالاً في الرابعة من العمر يُقتلون بسبب القصف، أو يرقدون في المستشفى لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعابهم، أن ذلك لا يعنينا".

ثم تابع قائلاً: "قد نختار أن نغض الطرف، ونقول إن الأمر ليس شأننا. لكن احذروا، في المرة القادمة قد يصل الأمر إلينا، وسيكون الأطفال في الرابعة والخامسة، أطفالنا".

وأضاف: "أنا آسف، لكن عندما أرى أطفالي ماريا، وماريوس، وفالنتينا، عندما أراهم كل صباح منذ أن بدأ هذا الكابوس الذي يعيشه أطفال غزة، أشعر بخوفٍ شديد".

وقال غوارديولا: "ربما يبدو ما يحدث بعيداً جداً عما نعيشه هنا، وقد تتساءلون: ما الذي يمكننا فعله؟"

ثم روى قصة عن غابة تشتعل فيها النيران، وعصفور صغير يواصل الطيران ذهاباً وإياباً، حاملاً الماء بمنقاره الصغير، فقط لأنه يؤمن بواجبه في المساهمة، مهما كان حجمه.

وختم بيب قصته قائلاً: "قوة الإنسان لا تُقاس بحجمه، بل بخياراته، وبحضوره، وبرفضه البقاء صامتاً".

وتباينت الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء العربية أو الإنجليزية، بشأن موقف مدرب مانشستر سيتي.

إذ أعرب العديد من مستخدمي منصات التواصل عن دعمهم لغوارديولا، شاكرين موقفه ومؤيدين حديثه. وتمنى بعضهم لو أن الزعماء العرب "يتخذون موقفاً مشابهاً لموقف مدرب سيتي."

كما أشار آخرون إلى أنهم، رغم تشجيعهم لأندية أخرى، باتوا يكنّون إعجاباً لغوارديولا بعد تصريحاته الأخيرة حول غزة.

المقابل، تعرض المدرب لانتقادات من معلقين رأوا أنه لم يذكر أي شيء عن حركة حماس أو أفعالها. وأشار بعضهم إلى أن "حب الحياة لا يعني قتل اليهود أو الإسرائيليين"، في إشارة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلّق أحد المستخدمين قائلاً إن خطاب غوارديولا يشبه إنجازاته هذا الموسم: "صفر."