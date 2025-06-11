الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

من قلب مانشستر إلى غزة.. مدرب السيتي يشعل مواقع التواصل بكلمته (فيديو)

2025-06-11 | 00:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من قلب مانشستر إلى غزة.. مدرب السيتي يشعل مواقع التواصل بكلمته (فيديو)
من قلب مانشستر إلى غزة.. مدرب السيتي يشعل مواقع التواصل بكلمته (فيديو)

أثار مدرب نادي مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد كلمة ألقاها في جامعة مانشستر أثناء منحه درجة الدكتوراه الفخرية، علّق خلالها على الحرب في قطاع غزة.

وخصّص المدرب الإسباني جزءاً من كلمته للحديث عن الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصف ما يحدث بأنه "مؤلم جداً"، وقال: دعوني أوضح الأمر: ليس الأمر متعلقاً بالإيديولوجيا، ولا بالصواب أو الخطأ. الأمر ببساطة يتعلق بحب الحياة والاهتمام بالآخرين".

وأضاف: "قد نعتقد أنه عندما نرى أطفالاً في الرابعة من العمر يُقتلون بسبب القصف، أو يرقدون في المستشفى لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعابهم، أن ذلك لا يعنينا".

ثم تابع قائلاً: "قد نختار أن نغض الطرف، ونقول إن الأمر ليس شأننا. لكن احذروا، في المرة القادمة قد يصل الأمر إلينا، وسيكون الأطفال في الرابعة والخامسة، أطفالنا".

وأضاف: "أنا آسف، لكن عندما أرى أطفالي ماريا، وماريوس، وفالنتينا، عندما أراهم كل صباح منذ أن بدأ هذا الكابوس الذي يعيشه أطفال غزة، أشعر بخوفٍ شديد".

وقال غوارديولا: "ربما يبدو ما يحدث بعيداً جداً عما نعيشه هنا، وقد تتساءلون: ما الذي يمكننا فعله؟"

ثم روى قصة عن غابة تشتعل فيها النيران، وعصفور صغير يواصل الطيران ذهاباً وإياباً، حاملاً الماء بمنقاره الصغير، فقط لأنه يؤمن بواجبه في المساهمة، مهما كان حجمه.

وختم بيب قصته قائلاً: "قوة الإنسان لا تُقاس بحجمه، بل بخياراته، وبحضوره، وبرفضه البقاء صامتاً".

وتباينت الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء العربية أو الإنجليزية، بشأن موقف مدرب مانشستر سيتي.

إذ أعرب العديد من مستخدمي منصات التواصل عن دعمهم لغوارديولا، شاكرين موقفه ومؤيدين حديثه. وتمنى بعضهم لو أن الزعماء العرب "يتخذون موقفاً مشابهاً لموقف مدرب سيتي."

كما أشار آخرون إلى أنهم، رغم تشجيعهم لأندية أخرى، باتوا يكنّون إعجاباً لغوارديولا بعد تصريحاته الأخيرة حول غزة.

المقابل، تعرض المدرب لانتقادات من معلقين رأوا أنه لم يذكر أي شيء عن حركة حماس أو أفعالها. وأشار بعضهم إلى أن "حب الحياة لا يعني قتل اليهود أو الإسرائيليين"، في إشارة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلّق أحد المستخدمين قائلاً إن خطاب غوارديولا يشبه إنجازاته هذا الموسم: "صفر."

 
من قلب مانشستر إلى غزة.. مدرب السيتي يشعل مواقع التواصل بكلمته (فيديو)

عربي و دولي

غزة

مانشيستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حاكم تكساس: سيتم نشر عناصر من الحرس الوطني استعدادا للاحتجاجات الأسبوع المقبل
يسرائيل هيوم عن مصادر: نتنياهو قال للحريديم إن الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025