انسحاب أميركي مفاجئ من الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟





أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في مطار مدينة أحمد أباد وأشارت التقارير إلى أن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار في بريطانيا تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

كما أشارت الشرطة الهندية الى أن الطائرة التي تحطمت قرب “مطار أحمد أباد” كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز “بوينغ 8-787”.

