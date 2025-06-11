انسحاب أميركي مفاجئ من الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
أعلن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي، اليوم الأربعاء، أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرًا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، فيما تستعد وزارة الخارجية الأميركية لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.
وقال مسؤول أميركي آخر إن “الجيش الأميركي سيسمح لعائلات العسكريين الأميركيين في البحرين بمغادرة المملكة موقتًا بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة”.
وبدوره، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب على علم بإخلاء موظفين أميركيين في منطقة الشرق الأوسط.