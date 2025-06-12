بعد إجلاء موظفين من الشرق الأوسط.. ترامب يحسم الجدل!

وعند سؤاله عن سبب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة المنطقة، قال ترامب: "سترون"، مؤكداً خلال حضوره عرض فيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن أنه تم نقل موظفين أميركيين من "الشرق الأوسط الخطر".

يُذكر أن هذا القرار جاء عقب تهديدات إيران باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال نشوب نزاع.