بعد إقلاعها بلحظات.. تحطّم مرعب لطائرة هندية تقل 242 راكباً (شاهد الفيديو)

أكد المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تنينتي "أن قوات اليونيفيل تواصل دعم الجيش اللبناني، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان".



وأضاف في حديث ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة الجديد، "أن الاستقرار في الجنوب هش، وأن بعض الأطراف تؤثر على تحركات "اليونيفيل"، وأن القرار 1701 يتيح لها التحرك دون الحاجة للجيش اللبناني"



وأوضح أن بعض سكان الجنوب لا يفهمون دور "اليونيفيل"، وأن ما يُقال عن إنهاء المهمة القوات إشاعات لا أساس لها من الصحة.

