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عربي و دولي

الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية يروي تفاصيل "الكارثة"

2025-06-12 | 14:04
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الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية يروي تفاصيل &quot;الكارثة&quot;
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية يروي تفاصيل "الكارثة"

أعلنت الشرطة الهندية العثور على ناجٍ من حادث تحطم الطائرة المنكوبة قرب مدينة أحمد آباد، وروى الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية باقتضاب عن هول الحادثة قائلا "سمعنا صوتا مدويا بعد 30 ثانية من الإقلاع".

ولقي أكثر من 290 شخصا مصرعهم، الخميس، نتيجة تحطم طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة للخطوط الجوية الهندية غربي البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الشرطة. والحديث هنا يدور عن القتلى من ركاب الطائرة والقتلى على الأرض، نظرا لسقوط الطائرة في حي سكني.
وكشفت السلطات الهندية أن المواطن البريطاني فيشواش كومار راميش، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في لندن، هو الناجي الوحيد المعروف حتى الآن من حادث تحطم طائرة "إير إنديا" التي تحولت إلى كرة من اللهب بعد إقلاعها مباشرة.
ووفقًا للشرطة، فإن راميش كان يجلس في المقعد 11A، وهو ما يتوافق مع قائمة الركاب التي تؤكد وجوده على متن الرحلة.
وقال راميش، الذي أصيب بجروح في الوجه والصدر والقدمين، من داخل المستشفى لصحيفة هندوستان تايمز: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة. عندما أفقت، كانت هناك جثث في كل مكان من حولي. شعرت بالخوف، فنهضت وركضت. كانت أجزاء من الطائرة متناثرة في كل مكان".
وكان راميش عائدًا إلى المملكة المتحدة بعد زيارة قصيرة لعائلته، برفقة شقيقه الذي كان يجلس في صف آخر. وقال: "لم أعد أستطيع العثور عليه".
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية يروي تفاصيل "الكارثة"

عربي و دولي

الطائرة الهندية

الهند

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