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عربي و دولي

"الأسد الصاعد" فجراً و"الوعد الصادق" ظهراً.. ملخص ساعات الحرب

2025-06-13 | 05:34
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&quot;الأسد الصاعد&quot; فجراً و&quot;الوعد الصادق&quot; ظهراً.. ملخص ساعات الحرب
"الأسد الصاعد" فجراً و"الوعد الصادق" ظهراً.. ملخص ساعات الحرب

في صباح يومٍ مشحون بالتصعيد العسكري، شهد العالم تصاعداً غير مسبوق في التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث نفذت إسرائيل 5 موجات من الضربات على إيران.

3:06 فجراً:

صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في كافة المناطق الإسرائيلية، محذرة من ضربات جوية محتملة.

3:18 فجراً:

إسرائيل تعلن هجوم استباقي على إيران

أكدت إسرائيل تنفيذ هجوم استباقي على مواقع إيرانية.

3:20 فجراً:

الجيش الإسرائيلي يعلن تغييراً فورياً بالجبهة الداخلية

الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراً بإجراء تغييرات فورية ورفع مستوى التأهب على الجبهة الداخلية

3:22 فجراً:

انفجارات ضخمة في طهران

سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة الإيرانية طهران حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن مواقع حساسة قد تعرضت للاستهداف

3:24 فجراً:

انعقاد الكابينت الإسرائيلي تزامناً مع الهجوم على إيران

في وقت متزامن مع الهجوم تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)

3:32 فجراً:

ترامب يدعو لاجتماع حكومي أميركي

دعا الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى اجتماع حكومي عاجل في البيت الأبيض لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

3:43 فجراً:

القيادة الإيرانية تدعو لاجتماع رفيع المستوى

وسط الانفجارات والتحركات العسكرية، دعت القيادة الإيرانية إلى اجتماع طارئ لبحث ردود الفعل على الهجوم.

4:36 فجراً:

تصاعد الدخان من مقر الحرس الثوري الإيراني

أظهرت الصور الأولية تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحرس الثوري الإيراني، بعد أن تعرضت عدة منشآت تابعة له للضربات الجوية.

5:05 فجراً:

التلفزيون الإيراني: موقع نطنز يتعرض لهجوم

في خبر عاجل، أعلنت التلفزيون الإيراني أن موقع نطنز النووي قد تعرض لعدة ضربات صاروخية من إسرائيل.

5:25 فجراً:

مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي

في وقت لاحق من الصباح، أفادت التقارير الإيرانية بمقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي.

6:07 صباحاً:

خامنئي: "على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقاباً صعباً"

هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالانتقام من إسرائيل قائلاً أن "الكيان الصهيوني سيتحمل عواقب مؤلمة لهذه الاعتداءات".

7:00 صباحاً:

إيران ترسل 100 مسيّرة إلى الداخل الإسرائيلي

ردًا على الضربات الإسرائيلية، أطلقت إيران مئة طائرة مسيرة هجومية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

9:00 صباحاً:

الجيش الإسرائيلي: "بدأنا بإسقاط مسيرات إيران".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية قد بدأت في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية.

"الأسد الصاعد" فجراً و"الوعد الصادق" ظهراً.. ملخص ساعات الحرب

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

إيران

طهران

هجوم إسرائيل

الولايات المتحدة

خامنئي

الحرس الثوري الإيراني

حسين سلامي

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