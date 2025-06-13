3:06 فجراً:

صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في كافة المناطق الإسرائيلية، محذرة من ضربات جوية محتملة.

3:18 فجراً:

إسرائيل تعلن هجوم استباقي على إيران

أكدت إسرائيل تنفيذ هجوم استباقي على مواقع إيرانية.

3:20 فجراً:

الجيش الإسرائيلي يعلن تغييراً فورياً بالجبهة الداخلية

الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراً بإجراء تغييرات فورية ورفع مستوى التأهب على الجبهة الداخلية

3:22 فجراً:

انفجارات ضخمة في طهران

سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة الإيرانية طهران حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن مواقع حساسة قد تعرضت للاستهداف

3:24 فجراً:

انعقاد الكابينت الإسرائيلي تزامناً مع الهجوم على إيران

في وقت متزامن مع الهجوم تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)

3:32 فجراً:

ترامب يدعو لاجتماع حكومي أميركي

دعا الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى اجتماع حكومي عاجل في البيت الأبيض لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

3:43 فجراً:

القيادة الإيرانية تدعو لاجتماع رفيع المستوى

وسط الانفجارات والتحركات العسكرية، دعت القيادة الإيرانية إلى اجتماع طارئ لبحث ردود الفعل على الهجوم.

4:36 فجراً:

تصاعد الدخان من مقر الحرس الثوري الإيراني

أظهرت الصور الأولية تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحرس الثوري الإيراني، بعد أن تعرضت عدة منشآت تابعة له للضربات الجوية.

5:05 فجراً:

التلفزيون الإيراني: موقع نطنز يتعرض لهجوم

في خبر عاجل، أعلنت التلفزيون الإيراني أن موقع نطنز النووي قد تعرض لعدة ضربات صاروخية من إسرائيل.

5:25 فجراً:

مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي

في وقت لاحق من الصباح، أفادت التقارير الإيرانية بمقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي.

6:07 صباحاً:

خامنئي: "على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقاباً صعباً"

هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالانتقام من إسرائيل قائلاً أن "الكيان الصهيوني سيتحمل عواقب مؤلمة لهذه الاعتداءات".

7:00 صباحاً:

إيران ترسل 100 مسيّرة إلى الداخل الإسرائيلي

ردًا على الضربات الإسرائيلية، أطلقت إيران مئة طائرة مسيرة هجومية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

9:00 صباحاً:

الجيش الإسرائيلي: "بدأنا بإسقاط مسيرات إيران".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية قد بدأت في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية.