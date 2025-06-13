3:06 فجراً:
صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل
انطلقت صفارات الإنذار في كافة المناطق الإسرائيلية، محذرة من ضربات جوية محتملة.
3:18 فجراً:
إسرائيل تعلن هجوم استباقي على إيران
أكدت إسرائيل تنفيذ هجوم استباقي على مواقع إيرانية.
3:20 فجراً:
الجيش الإسرائيلي يعلن تغييراً فورياً بالجبهة الداخلية
الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراً بإجراء تغييرات فورية ورفع مستوى التأهب على الجبهة الداخلية
3:22 فجراً:
انفجارات ضخمة في طهران
سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة الإيرانية طهران حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن مواقع حساسة قد تعرضت للاستهداف
3:24 فجراً:
انعقاد الكابينت الإسرائيلي تزامناً مع الهجوم على إيران
في وقت متزامن مع الهجوم تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)
3:32 فجراً:
ترامب يدعو لاجتماع حكومي أميركي
دعا الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى اجتماع حكومي عاجل في البيت الأبيض لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران.
3:43 فجراً:
القيادة الإيرانية تدعو لاجتماع رفيع المستوى
وسط الانفجارات والتحركات العسكرية، دعت القيادة الإيرانية إلى اجتماع طارئ لبحث ردود الفعل على الهجوم.
4:36 فجراً:
تصاعد الدخان من مقر الحرس الثوري الإيراني
أظهرت الصور الأولية تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحرس الثوري الإيراني، بعد أن تعرضت عدة منشآت تابعة له للضربات الجوية.
5:05 فجراً:
التلفزيون الإيراني: موقع نطنز يتعرض لهجوم
في خبر عاجل، أعلنت التلفزيون الإيراني أن موقع نطنز النووي قد تعرض لعدة ضربات صاروخية من إسرائيل.
5:25 فجراً:
مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي
في وقت لاحق من الصباح، أفادت التقارير الإيرانية بمقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي.
6:07 صباحاً:
خامنئي: "على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقاباً صعباً"
هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالانتقام من إسرائيل قائلاً أن "الكيان الصهيوني سيتحمل عواقب مؤلمة لهذه الاعتداءات".
7:00 صباحاً:
إيران ترسل 100 مسيّرة إلى الداخل الإسرائيلي
ردًا على الضربات الإسرائيلية، أطلقت إيران مئة طائرة مسيرة هجومية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
9:00 صباحاً:
الجيش الإسرائيلي: "بدأنا بإسقاط مسيرات إيران".
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية قد بدأت في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية.