إيران: مجالنا الجوي سيظل مغلقا حتى السبت

تصحيح | معلومات الجديد: عملية فرز المقاعد الاختيارية في طرابلس انتهت بينما لا تزال عملية فرز الأصوات الخاصة بالمقاعد الـ 24 لأعضاء المجلس البلدي مستمرة وقد يُعلَن عن النتائج ليلاً أو صباح الأربعاء