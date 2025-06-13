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نيويورك تايمز: ضربات إسرائيل الأخيرة استهدفت منطقة سكن المرشد ومجمع سكن بزشكيان
2025-06-13 | 17:57
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نيويورك تايمز: ضربات إسرائيل الأخيرة استهدفت منطقة سكن المرشد ومجمع سكن بزشكيان
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