معاريف: نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة

النائب إبراهيم الموسوي من الضاحية: ما جرى هو عدوان كبير نقل الوضع إلى مرحلة مختلفة تماماً ونحن نحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة مسؤولية هذه الجريمة