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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تطلب تعديل أمر يسمح للشرطة بالحصول على معلومات بيومترية مع استمرار هجمات إيران
2025-06-15 | 02:16
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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تطلب تعديل أمر يسمح للشرطة بالحصول على معلومات بيومترية مع استمرار هجمات إيران
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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تطلب تعديل أمر يسمح للشرطة بالحصول على معلومات بيومترية مع استمرار هجمات إيران
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