هجوم "ليلة الأحد".. اسرائيل تكشف التفاصيل!

زعم الجيش الإسرائيلي، شن هجوم استباقي ضد منصات إطلاق صواريخ إيرانية قال إنها كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان: "خلال الليل، سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منصات إطلاق وصواريخ أرض-أرض كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".



وأضاف: "خلال الليلة الماضية (ليلة الأحد)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض مسلحة وجاهزة للاستخدام داخل إيران".



وتابع: "كما تم استهداف منصات أُطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف بنى تحتية لصواريخ أرض-جو وأنظمة رادار للإنذار المبكر تابعة للنظام الإيراني، وذلك في إطار الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي داخل المجال الجوي الإيراني".