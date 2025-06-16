بين إيران وإسرائيل.. من هو الوسيط؟

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، عن استعدادها لتولي دور الوساطة في المفاوضات النووية بهدف إنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، وذلك عقب الهجمات المتبادلة التي شهدتها المنطقة.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية اليوم، أن أنقرة مستعدة للعب دور الوسيط بهدف استئناف المفاوضات النووية وإنهاء النزاع مع إسرائيل.

وتستمر المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين، وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقًا دوليًا متزايدًا.

