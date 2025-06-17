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كاتس: نحذر خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل
كاتس: نحذر خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل
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أ ف ب: باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض "بأسرع ما يمكن بدون شروط مسبقة"
2025-06-17 | 01:14
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أ ف ب: باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض "بأسرع ما يمكن بدون شروط مسبقة"
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عربي و دولي
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وبرلين
ولندن
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مسبقة"
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