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عربي و دولي

ترامب عن إمتلاك ايران سلاح نووي: قريبة جداً!

2025-06-18 | 00:52
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ترامب عن إمتلاك ايران سلاح نووي: قريبة جداً!
ترامب عن إمتلاك ايران سلاح نووي: قريبة جداً!

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تقييم مديرة جهاز المخابرات الوطنية تولسي جابارد بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا ليتناقض رأيه بذلك مع جابارد علنا لأول مرة خلال ولايته الثانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في أثناء عودته مبكرا إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع في كندا، سُئل ترامب عن مدى اعتقاده بأن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي، فأجاب قائلا "قريبة جدا".

وعندما قيل له إن جابارد قالت في شهادتها أمام الكونغرس في آذار إن مجتمع المخابرات الأميركي لا يزال يرى أن طهران لا تعمل على امتلاك رأس نووي، أجاب ترامب "لا يهمني ما قالته. أعتقد أنهم كانوا قريبين جدا من امتلاكه".
 
 
ترامب عن إمتلاك ايران سلاح نووي: قريبة جداً!

عربي و دولي

دونالد ترامب

اميركا

ايران

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