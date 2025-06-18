من قبرص إلى إسرائيل.. أول طائرة تحط في مطار بن غوريون!

هبطت، صباح اليوم، أول رحلة إنقاذ إسرائيلية قادمة من العاصمة القبرصية لارنكا في مطار داخل إسرائيل، ضمن عملية "العودة الآمنة" التي تنفذها السلطات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.

