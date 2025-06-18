من قبرص إلى إسرائيل.. أول طائرة تحط في مطار بن غوريون!
هبطت، صباح اليوم، أول رحلة إنقاذ إسرائيلية قادمة من العاصمة القبرصية لارنكا في مطار داخل إسرائيل، ضمن عملية "العودة الآمنة" التي تنفذها السلطات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "ركاب الرحلة خضعوا لإجراءات دخول مبسّطة وتسلموا أمتعتهم بسرعة، قبل نقلهم إلى سياراتهم في مواقف المطار، ثم إلى مراكز المدن بواسطة الحافلات والقطارات".
وأكدت هيئة المطارات الإسرائيلية ضرورة تقليص مدة الإقامة داخل المطار إلى الحد الأدنى"، ودعت الاسرائيليين إلى عدم التوجه إلى مطار بن غوريون لاستقبال العائدين، في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة.