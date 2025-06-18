"إخترق الدفاعات الإسرائيلية المُعقدة".. تعرفوا إلى صاروخ "فتاح"!

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن "القصف الأخير على إسرائيل استخدم فيه صاروخ فتاح، لأول مرة منذ بداية الحرب".







وبحسب وسائل إعلام ايرانية، إن الصاروخ خرق الدفاعات الجوية الاسرائيلية المُعقّدة.

يُعد «فتاح» أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر.



- كشف الحرس الثوري عن صاروخ فتاح لأول مرة في عام 2023



- من مواصفات صاروخ فتاح أنه قادر على إجراء المناورات في جميع الاتجاهات



- يتمتع صاروخ فتاح بالقدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار



- تصل سرعة صاروخ فتاح قبل إصابة الهدف إلى ما بين 13 إلى 15 ماخ



- زوّد صاروخ فتاح برأس حربي بمحرك كروي ويعمل المحرك بالوقود الصلب



- يستطيع صاروخ فتاح إجراء مناورات داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي المعادية



- يبلغ طول صاروخ فتاح 13 مترا و60 سنتيمتراً، ويصل قطره إلى نحو 80 سنتيمتراً



مواصفات صاروخ فتاح



- مكون من جزئين، الأول يتألف من محرك أساسي يبلغ طوله 10 أمتار، ويمتلك القدرة على دفع الصاروخ بسرعة فائقة داخل الغلاف الجوي وخارجه وينفصل عن الرأس الحربي على مسافة مئات الكيلومترات من الهدف المنشود.



- الجزء الثاني يبلغ طوله 3 أمتار و60 سنتمترا، ويعتبر صاروخا كاملا يحتوي على محرك كروي ورأس حربي وفوهة متحركة تمكنه من المناورة في كافة الاتجاهات والذي وتبدأ مهمته بعد انفصال الجزء الأول أي قبل بلوغ المنطقة المهددة من قبل العدو، فيقوم بالدوران والمناورة ضمن مسار معقد في اتجاهات وارتفاعات مختلفة للإفلات من الدفاعات الجوية.