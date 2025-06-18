الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 40 موقعًا لبنية تحتية تخص الصواريخ ومستودعات وقوات إيرانية نشطة

القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران

القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران

القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران

أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران