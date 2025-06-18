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عربي و دولي

عن تدخل واشنطن بالحرب.. ترامب يحسمها!

2025-06-18 | 09:41
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عن تدخل واشنطن بالحرب.. ترامب يحسمها!
عن تدخل واشنطن بالحرب.. ترامب يحسمها!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا يستطيع الجزم بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقصف إيران.

وقال ترامب: "إيران تواصلت معنا. إيران تواجه مشكلات كثيرة وتريد أن تتفاوض. هناك فارق كبير بين الوضع الآن وقبل أسبوع".

وأضاف: "لقد اقترحوا أن يأتوا إلى البيت الأبيض. إنهم عاجزون تماما وليس لديهم أي دفاع جوي".

وذكر ترامب: "الأسبوع المقبل سيكون حاسما، ربما لن نستكمل الأسبوع".

وقال ترامب ردا على سؤال عن الزعيم الإيراني علي خامنئي: "حظا سعيدا".

وأوضح: "على إيران ان تستسلم وأن تتخلى عن برنامجها النووي. لا أعلم كم ستصمد إيران. تضررت قدرات إيران العسكرية بشكل كبير".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي إيران إلى "الاستسلام غير المشروط"، قائلا إن صبره بدأ ينفذ وهو يعلم أين يختبئ مرشد إيران، على حد قوله.

وتابع:"لدينا الآن سيطرة كاملة وتامة على السماء فوق إيران. إيران تمتلك أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية جيدة وبكميات كبيرة، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية المصنوعة والمُصممة داخل الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة".

عن تدخل واشنطن بالحرب.. ترامب يحسمها!

عربي و دولي

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