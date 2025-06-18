العالم يترقب.. هل حسم ترامب قراره بشأن الحرب مع إيران؟

وقال ترامب أمام وسائل الإعلام أنه لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأضاف، "المؤيدون لي لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحًا نوويًا".

وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، خلال استجواب أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن البنتاغون قدّم للرئيس خيارات محتملة للتعامل مع التصعيد بين إسرائيل وإيران. وأوضح أن وزارة الدفاع تعمل على توفير أقصى درجات الحماية للقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار هيغسيث إلى أن ترامب يبحث خيار تزويد إسرائيل بـ"قنبلة اختراق المخابئ" لاستخدامها ضد منشآت إيران النووية العميقة مثل موقع فوردو. وأوضح أن استخدام هذه القنبلة قد يتطلب مشاركة طيارين أميركيين باستخدام قاذفات "بي-2" الشبح.