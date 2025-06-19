"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!

أفادت معلومات الجديد، بأن الموفد الأميركي طوم باراك حمل رسالة واضحة إلى لبنان مفادها: "ممنوع دخول حزب الله في الحرب بين إيران وإسرائيل". وقد طرح هذه الرسالة أمام الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش، مؤكداً على "ضرورة تحييد لبنان في هذه الفترة وإلا".

ووفقاً لمصادر سياسية، كان الهدف الأساسي لزيارة باراك هو تحييد لبنان عن الصراع الدائر، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل: عدم دخول لبنان في الحرب، نزع سلاح حزب الله، استكمال ترسيم الحدود مع إسرائيل، وترسيم الحدود مع سوريا. ورغم النقاشات حول سلاح حزب الله ووقف إطلاق النار، لم يتطرق باراك إلى أي مهل زمنية لتسليم السلاح.

وفي المقابل، طالب المسؤولون اللبنانيون باراك بضرورة تدخل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والالتزام بقرار وقف إطلاق النار. كما تم تناول موضوع تجديد ولاية "اليونيفيل"، حيث أشار الرئيس نواف سلام إلى ضرورة هذا التجديد لضمان الاستقرار وتطبيق القرار 1701، إلا أن باراك استمع دون التعليق.