عاجل
وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!

2025-06-19 | 13:22
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;ممنوع&quot; وصلت لـ &quot;حزب الله&quot;!
"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!

خاص الجديد

أفادت معلومات الجديد، بأن الموفد الأميركي طوم باراك حمل رسالة واضحة إلى لبنان مفادها: "ممنوع دخول حزب الله في الحرب بين إيران وإسرائيل". وقد طرح هذه الرسالة أمام الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش، مؤكداً على "ضرورة تحييد لبنان في هذه الفترة وإلا".

ووفقاً لمصادر سياسية، كان الهدف الأساسي لزيارة باراك هو تحييد لبنان عن الصراع الدائر، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل: عدم دخول لبنان في الحرب، نزع سلاح حزب الله، استكمال ترسيم الحدود مع إسرائيل، وترسيم الحدود مع سوريا. ورغم النقاشات حول سلاح حزب الله ووقف إطلاق النار، لم يتطرق باراك إلى أي مهل زمنية لتسليم السلاح.

وفي المقابل، طالب المسؤولون اللبنانيون باراك بضرورة تدخل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والالتزام بقرار وقف إطلاق النار. كما تم تناول موضوع تجديد ولاية "اليونيفيل"، حيث أشار الرئيس نواف سلام إلى ضرورة هذا التجديد لضمان الاستقرار وتطبيق القرار 1701، إلا أن باراك استمع دون التعليق.

"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

طوم باراك

باراك

لبنان

حزب الله

أميركا

الولايات المتحدة

إسرائيل

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الصواريخ الإيرانية.. دمار هائل يصيب احد مباني تل أبيب (فيديو)
إيران: استهدفنا مقر قيادة للجيش وآخر للمخابرات ومركز تابع للجيش في بئر السبع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025