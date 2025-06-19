عاجل
الكرملين: استخدام أميركا المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون كارثيا
الكرملين: استخدام أميركا المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون كارثيا
وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

كيف ستنتهي حرب إيران وإسرائيل؟ إليكم هذا الجواب

2025-06-19 | 18:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف ستنتهي حرب إيران وإسرائيل؟ إليكم هذا الجواب
كيف ستنتهي حرب إيران وإسرائيل؟ إليكم هذا الجواب


في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، تزداد التساؤلات حول مسار الحرب ومآلاتها المحتملة. وفي خطوة لافتة، قدّم نظام الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" تصورًا تحليليًا متماسكًا لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ميدانية وسياسية، مستندًا إلى قراءات للمعطيات العسكرية والإقليمية والدولية.

وبالإستناد على الطرح، فإن إسرائيل ستواصل استهداف المنشآت الإيرانية عبر موجة جديدة من الضربات المركّزة خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أنّ هذه المرة لن تكون بمفردها. فالولايات المتحدة، بحسب التوقعات، ستنخرط بشكل غير معلن، من خلال تقديم دعم استخباري وتقني متقدّم يشمل الأقمار الصناعية وقنابل خارقة للتحصينات، يصعب على سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذها بمفرده.
وبحسب هذا التصور الذي إطلع عليه فريق موقع "الجديد"، يرى التحليل أن الضربات المقبلة لن تكون رمزية، بل ستتركّز على منشآت حيوية مثل مصانع الصواريخ ومراكز القيادة، وربما تطال شخصيات بارزة في الهرم القيادي الإيراني. وتكمن الغاية في توجيه رسالة صريحة مفادها أن إيران ليست بمنأى عن الاستهداف، في محاولة لإحداث صدمة استراتيجية وإحراج النظام الإيراني أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
في المقابل، يتوقع "شات جي بي تي" أن ترد طهران بشكل مباشر ومن خلال وكلائها في المنطقة، لا سيما إذا دخل حزب الله على خط المواجهة، مما قد يفتح جبهة ثانية في الشمال، تهدد مدنًا إسرائيلية كبرى مثل حيفا. وهنا تُطرح تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت تل أبيب ستوسع نطاق الحرب، أم تكتفي بمحاولة احتواء التصعيد.
 
 
ومع اشتداد الضغوط الدولية، تبدأ كلفة الحرب في التصاعد على الجانبين. الاقتصاد الإيراني يتعرض لمزيد من الإنهاك، بينما تجد إسرائيل نفسها تفقد تدريجيًا غطاءها السياسي والدبلوماسي، حتى من أقرب الحلفاء. في هذه اللحظة، تُرجّح التوقعات أن تدخل الأزمة مرحلة تهدئة تدريجية، لا تقود إلى سلام دائم، بل إلى ما يشبه "هدنة غير معلنة".
ويرجّح التحليل، الذي إطلع عليه فريق موقع "الجديد"، أن تبدأ مفاوضات سرّية عبر قنوات خلفية، تؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار دون اتفاق رسمي. إيران ستدّعي أنها صمدت، بينما ستروّج إسرائيل لنجاحها في كبح البرنامج النووي، وستقدّم واشنطن نفسها كضامن لتوازن الردع.
لكن المفارقة الكبرى، وفق "شات جي بي تي"، هي أن شيئًا لن يتغيّر فعليًا. إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بعيدًا عن الأنظار، وإسرائيل ستبقى في حالة تأهب دائم، تمهيدًا لجولة جديدة من الصراع في المستقبل القريب.
وفي ختام التقدير، يؤكد النظام أن هذا السيناريو، رغم قسوته، يبدو أقل كارثية مما قد يحدث في حال حصول إيران على سلاح نووي فعلي، مستشهدًا بالنموذج الروسي الذي عجز العالم عن احتوائه بسبب الترسانة النووية التي تملكها موسكو.





كيف ستنتهي حرب إيران وإسرائيل؟ إليكم هذا الجواب

عربي و دولي

إيران

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: "كان من الخطأ" القول إن إسرائيل ضربت محطة بوشهر النووية في إيران
معلومات الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه لأكثر من ساعتين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025