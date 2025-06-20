الكرملين: استخدام أميركا المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون كارثيا

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مجموعة من التعديلات الجديدة في حكومة دولة الإمارات، شملت إنشاء وزارة مستقلة للتجارة الخارجية، وتغيير مُسمى وزارة الاقتصاد ليصبح “وزارة الاقتصاد والسياحة”.



وأوضح عبر حسابه على منصة “إكس”، الجمعة 20 يونيو 2025، أن هذه التغييرات جاءت بعد التشاور مع رئيس الدولة وموافقته، وتم تعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرًا للتجارة الخارجية، بينما يتولى عبدالله بن طوق المري حقيبة الاقتصاد والسياحة.