"ماضون في الدفاع عن نفسنا".. وزير الخارجية الايراني يصرّح!

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على أن "بلاده ماضية في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي".

وقال عراقجي في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "إيران ملتزمة بالدفاع عن سيادة أراضيها بكل قوة".



كما شدد على أنه "لا يمكن تبرير العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية".



وأكد أن "إسرائيل انتهكت كل المواثيق الدولية"، مضيفاً أن "مئات الإيرانيين قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية".



إلى ذلك، أشار إلى أن "المنشآت النووية الإيرانية تستهدف رغم أنها تحت رعاية أممية".