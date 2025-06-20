"سنكثف هجماتنا".. تصعيد جديد من وزير الحرب الاسرائيلي!

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه "أصدر توجيهات للجيش بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" في العاصمة الإيرانية طهران".

وقال كاتس في بيان: "يجب أن تقصف جميع رموز النظام وآليات قمع الشعب، مثل قوات الباسيج وقاعدة نفوذ النظام، مثل الحرس الثوري، وذلك بهدف زعزعة النظام وزيادة الردع أمام إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مضيفاً: "هذا بالتوازي مع مواصلة استهداف المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني حتى تحقيق أهداف العملية بالكامل".



جاءت تصريحات كاتس في ختام اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ونائب رئيس أركان وزير الحرب، ورئيس أركان شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس أركان الأبحاث.