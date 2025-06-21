الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:04
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
01:05
بالفيديو.. حريق في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ
2025-06-20
من جعجع إلى "شيخ نعيم".. اقتراح بشأن الحرب!
2025-06-19
موقف محرج.. ستارمر يصافح مترجماً بدلاً من الرئيس الكوري (فيديو)
2025-06-19
بالصورة: صاروخ "الكُشري" يصل إلى إسرائيل!
عربي و دولي
أ ف ب: ماكرون يؤكد أن الأوروبيين سيسرّعون وتيرة المفاوضات مع إيران
2025-06-21 | 07:08
A-
A+
أ ف ب: ماكرون يؤكد أن الأوروبيين سيسرّعون وتيرة المفاوضات مع إيران
مقالات ذات صلة
ماكرون للرئيس الايراني: سنسرّع وتيرة المفاوضات للخروج من الحرب
أ ف ب: وزراء خارجية أوروبيون يعتزمون عقد لقاء مع إيران في جنيف الجمعة
أ ف ب: عراقجي يؤكد رفض إيران دعوات ضبط النفس بعد الضربات الاسرائيلية
أ ف ب: ماكرون يؤكد أن الأوروبيين سيسرّعون وتيرة المفاوضات مع إيران
عربي و دولي
ماكرون
الأوروبيين
سيسرّعون
وتيرة
المفاوضات
إيران
العودة الى الأعلى
الجيش الاسرائيلي: مستعدون لـ "معركة طويلة"!
الجيش الإسرائيلي: اعتراض أكثر من 470 مسيرة إيرانية منذ بداية العملية العسكرية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:14
أردوغان خلال لقائه عراقجي في اسطنبول: المنطقة لا تحتمل حرب جديدة والمفاوضات هي السبيل
10:14
أردوغان خلال لقائه عراقجي في اسطنبول: المنطقة لا تحتمل حرب جديدة والمفاوضات هي السبيل
10:14
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة ورشة لإنتاج أجهزة للطرد المركزي على اتصال بموقع نووي في أصفهان
10:14
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة ورشة لإنتاج أجهزة للطرد المركزي على اتصال بموقع نووي في أصفهان
09:55
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ عراقجي بأن استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد للنزاع النووي
09:55
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ عراقجي بأن استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد للنزاع النووي
يحدث الآن
محليات
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
عربي و دولي
10:14
أردوغان خلال لقائه عراقجي في اسطنبول: المنطقة لا تحتمل حرب جديدة والمفاوضات هي السبيل
عربي و دولي
10:14
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة ورشة لإنتاج أجهزة للطرد المركزي على اتصال بموقع نووي في أصفهان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
10:14
أردوغان خلال لقائه عراقجي في اسطنبول: المنطقة لا تحتمل حرب جديدة والمفاوضات هي السبيل
2025-02-23
أمتار تفصلها عن المشيعين.. إسرائيل تنشر صور الطائرات الحربية
2025-06-19
"فاينانشال تايمز" عن مصادر: بعد لقائه روبيو سينقل وزير خارجية بريطانيا رسالة لإيران بأن الحل الدبلوماسي ممكن
2025-06-19
نارين بيوتي تأخذ الجمهور بجولة لأول مرة داخل منزلها بعد زواجها
2025-03-01
إليكم الوقت "الأفضل" للسحور!
بالفيديو
بالفيديو
06:04
الحدث - ربيع بركات - الحلقة الكاملة
13:08
وفي اليوم السابع.. انشَطرتِ الرؤوسُ الدبلوماسية (مقدمة النشرة المسائية)
13:03
مقدمة النشرة المسائية 20-06-2025
2025-06-20
وساطة عربية دخلت.. وهذا ما ينتظر إيران بحال استمرت الحرب! سيمون أبو فاضل يكشف
2025-06-19
الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة إيران (بث مباشر)
2025-06-19
محاولة إسرائيلية لإغتيال المرشد الإيراني.. هل سيتدخل "حزب الله"؟ (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:46
لهذه الأسباب.. ترامب أجّل قرار "ضرب إيران"!
عربي و دولي
13:46
لهذه الأسباب.. ترامب أجّل قرار "ضرب إيران"!
محليات
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
محليات
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
عربي و دولي
12:02
ماذا استهدفت اسرائيل في الغارات جنوب لبنان؟
عربي و دولي
12:02
ماذا استهدفت اسرائيل في الغارات جنوب لبنان؟
محليات
13:20
مخاوف من مشاركة حزب الله في الحرب.. ومهام جديدة لأورتاغوس!
محليات
13:20
مخاوف من مشاركة حزب الله في الحرب.. ومهام جديدة لأورتاغوس!
عربي و دولي
06:40
أقمار صناعية ترصد تحرّك القاذفات الأميركية.. وجهتها إلى "فوردو"؟
عربي و دولي
06:40
أقمار صناعية ترصد تحرّك القاذفات الأميركية.. وجهتها إلى "فوردو"؟
عربي و دولي
11:06
ايران شجعت حزب الله على التدخل!.. تصريح من مندوبة أميركا
عربي و دولي
11:06
ايران شجعت حزب الله على التدخل!.. تصريح من مندوبة أميركا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025