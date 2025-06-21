تعليق إيرانيّ جديد حول "المفاوضات النووية"

وأكد المسؤول لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران ستراجع المقترحات الأوروبية في طهران وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل. وأضاف أن الجانبين لم يحققوا تقدماً يذكر خلال اجتماع الجمعة بين وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الجانبان استعداداً لاستئناف المحادثات، لم يتم تحديد موعد للقاء المقبل. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المحادثات كانت تهدف لاختبار استعداد طهران للتفاوض حول اتفاق نووي جديد في وقت حساس، رغم الصعوبات المرتبطة بالصراع القائم بين إسرائيل وإيران.

من جهة أخرى، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال مع نظيره الإيراني، إلى أهمية تسريع المفاوضات، مشدداً على ضرورة أن تقدم إيران الضمانات الكافية لنواياها السلمية.