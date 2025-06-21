مسؤول إيراني يهدّد بقصف مفاعل ديمونا

هدد مسؤول إيراني رفيع اليوم السبت باستهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي إذا انتقلت الحرب الى أبعاد جديدة، مشيرا إلى أن استهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب عمق إسرائيل.

وحذر المسؤول الإيراني، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الولايات المتحدة من أن دخولها الحرب إلى جانب إسرائيل سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لـ "خطر شديد" لافتا إلى أن دخول أميركا للمواجهة يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية.

وأكد أن الهجمات الإيرانية على الأهداف الإسرائيلية "مؤثرة جدا" وأن الجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك، مشيرا إلى أن لدى إيران صواريخ أكثر تطورا مما استخدمتها حتى الآن "وسنستخدمها بلا شك".

وأوضح المسؤول الإيراني أن لدى الحرس الثوري اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، قائلا إن قواتهم "تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية".