نهاية فوردو.. أميركا تقصف منشآت إيران النووية

ووفقًا لترامب، تم استهداف موقع فوردو النووي بقنابل شديدة الانفجار والموقع انتهى، فيما عادت جميع الطائرات الأميركية المشاركة في الهجوم إلى قواعدها بأمان.

وأكد ترامب أن هذه العملية هي إنجاز تاريخي لم تتمكن أي قوة عسكرية أخرى من تحقيقه.

كما أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها طلبت من جميع حاملي الجوازات الأميركية مغادرة إيران على الفور عبر الحدود البرية.

وفي وقت لاحق، أكد التلفزيون الإيراني تعرض قاعدة فوردو النووية لقصف جوي بلغ 30 طنًا من المتفجرات، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان قبل الهجوم.