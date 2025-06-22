ترامب: على إيران الآن صنع السلام

الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ وشظايا في 10مواقع على الكرمل في حيفا والسهل الساحلي الشمالي وتل أبيب الكبرى

الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ وشظايا في 10مواقع على الكرمل في حيفا والسهل الساحلي الشمالي وتل أبيب الكبرى