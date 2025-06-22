هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 15 إسرائيليا بجروح بسبب الصواريخ الإيرانية

وزير الأعمال البريطاني: اقترحنا مسارا دبلوماسيا كما فعلت دول أوروبية أخرى لكن الإيرانيين رفضوا ذلك

وزير الأعمال البريطاني: اقترحنا مسارا دبلوماسيا كما فعلت دول أوروبية أخرى لكن الإيرانيين رفضوا ذلك

وزير الأعمال البريطاني: اقترحنا مسارا دبلوماسيا كما فعلت دول أوروبية أخرى لكن الإيرانيين رفضوا ذلك

سلطنة عمان: قلقون من توسع الصراع بعد الضربات الأميركية على إيران

سلطنة عمان: قلقون من توسع الصراع بعد الضربات الأميركية على إيران

سلطنة عمان: قلقون من توسع الصراع بعد الضربات الأميركية على إيران

القناة 12 الإسرائيلية: المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج

القناة 12 الإسرائيلية: المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج

القناة 12 الإسرائيلية: المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج

رويترز عن مصدر إيراني: تقليص عدد العاملين في فوردو إلى الحد الأدنى