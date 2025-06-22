الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"تم إبلاغنا مسبقاً".. هل شاركت بريطانيا بضربة إيران؟

2025-06-22 | 04:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;تم إبلاغنا مسبقاً&quot;.. هل شاركت بريطانيا بضربة إيران؟
"تم إبلاغنا مسبقاً".. هل شاركت بريطانيا بضربة إيران؟

أكد وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، الأحد، أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي نُفذت فجر الأحد 22 حزيران، لكنها تم إبلاغها مسبقا من قبل واشنطن بشأن الهجوم.

وفي تصريح لـ "سكاي نيوز" البريطانية، أوضح رينولدز أن بريطانيا لم تتلقَ أي طلب أميركي لاستخدام قاعدتها العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا، وهي إحدى القواعد الاستراتيجية الأميركية والبريطانية في المحيط الهندي.

وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يجري مشاورات مع الحلفاء بشأن التطورات، وسط دعوات لتجنب المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طهران إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن العالمي".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "بي إيه ميديا"، قال ستارمر: "لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد نفذت الولايات المتحدة عملا عسكريا لتخفيف هذا التهديد".

وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط ما زال هشا، والاستقرار الإقليمي يمثل أولوية قصوى للمملكة المتحدة".

"تم إبلاغنا مسبقاً".. هل شاركت بريطانيا بضربة إيران؟

عربي و دولي

بريطانيا

إيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عاصفة سياسية في الكونغرس.. ترامب متهم بخرق الدستور!
عراقجي: كيف يمكن لطهران العودة إلى طاولة المفاوضات وهي لم تغادرها أبدا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فرنسا عن الضربات الأميركية على ايران: لم نشارك فيها ولا بالتخطيط لها
06:13

فرنسا عن الضربات الأميركية على ايران: لم نشارك فيها ولا بالتخطيط لها

أعربت فرنسا عن قلقها بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية، داعية "الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع"، في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية الأحد على إكس.

06:13

فرنسا عن الضربات الأميركية على ايران: لم نشارك فيها ولا بالتخطيط لها

أعربت فرنسا عن قلقها بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية، داعية "الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع"، في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية الأحد على إكس.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025